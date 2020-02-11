Pankek nasıl yapılır? Yumuşacık pankek tarifi

Pankek tarihte ilk olarak Eski Yunan mutfaklarında keşfedilen bir lezzet. Farklı coğrafyalarda farklı isimleri de bulunan pankek, 1400'lü yıllardan itibaren İngilizler tarafından Pancake adıyla kullanılıyor. Türkçe anlamı tava keki olan bu terim tarif hakkında püf noktaları veriyor. Kahvaltı sofralarına eşsiz bir lezzet katan pankek görünüşüyle gözünüze, tadıyla midenize bayram ettirecek...

PANKEK TARİFİ MALZEMELERİ

2 yumurta

2,5 su bardağı un

2 su bardağı süt

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 kabartma tozu

1 vanilya

PANKEK TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba yumurta şekeri alın, mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Köpüren karışıma sıvıyağ ve sütü ekleyin, çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirip karışıma ekleyin. Bir silikon spatula yardımıyla karışımı özdeşleşene kadar, aşağıdan yukarıya olacak şekilde karıştırın. Geniş bir tavayı peçeteye bandırdığınız yağ ile yağlayın. Küçük bir kepçe yardımıyla özdeleşen hamurdan parçalar alıp kızgın tavanın üzerine dökün. Arkası önü güzel pişmiş pankek hamurunuz hazır. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

PANKEK TARİFİ PÜF NOKTALARI

Pankek'in şeklinin düzgün olması ve çok ince olmaması için karışımı hep üst taraftan dökün, tavayı çevirip karışımı yaymayın. Böylelikle aynı boyutta ve daha dolgun yumuşacık pankekler elde edebilirsiniz.

PANKEK TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Tavaya yağ dökmeyin, peçetenin ucunu yağa bandırın ve o peçeteyle tavanızı yağlayın.

Pankek hamurunu kızgın tavaya dökün.

PANKEK TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ

Pankekinizi bal, reçel gibi kahvaltılıklarla süsleyebilirsiniz.

Çikolata kreması veya çikolata sosunu döktüğünüz pankek hamurunuzu mevsim meyveleriyle renklendirebilirsiniz.

PANKEK TARİFİ KAÇ KALORİ ?

Pankek tarifinin 100 gramı 227 kaloridir.