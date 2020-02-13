Tuzlu pastane kurabiyesi nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye tarifi…

Ziyafet sofralarında, altın günlerinde sıklıkla çeşit çeşit kurabiyeyle karşılaşırız. Çaylarımıza eşlik eden kurabiyeler tatlı ve tuzlu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Günün her öğününde tüketebildiğimiz tuzlu kurabiye sık tüketilen atıştırmalıklardan. Pastanelerdeki çeşit çeşit tuzlu kurabiyeyi görüp iştahınız kabarıyorsa, evde yapılan kurabiyelerin pastane kurabiyesi gibi olmayacağını düşünüyorsanız size şaşırtacak bir tarifimiz var. Misafirlerinizi mest edecek bu tuzlu kurabiye tarifinden bir türlü vazgeçemeyeceksiniz. Enfes lezzetiyle tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte pastane kurabiyesi sanılan tuzlu kurabiye tarifi…
TUZLU KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ
Üzeri için:
TUZLU KURABİYE TARİFİ NASIL YAPILIR ?
TUZLU KURABİYE TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Özellikle tereyağın oda sıcaklığında olması çok önemlidir.
Kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğutulması gerekmektedir.
TUZLU KURABİYE TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ
Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika fırının orta katında pişirebilirsiniz. Fırın tiplerine göre pişirme süresi ve derecesi değişiklik gösterebilir. Kurabiyeleri, hafif bir renk aldıklarında fırından çıkartabilirsiniz.