Ev yapımı lokum tarifi: Sultan lokumu nasıl yapılır? Lokum Türkiye’ye özgü bir lezzet olup adını tüm dünyaya duyurmayı başarmıştır. Yumuşacık kıvamı ile lokumun birçok çeşidi vardır. Hazır paketli lokumların aksine evde lokum yapmak da oldukça kolay. Süt, şeker, margarin, vanilya, Hindistan cevizi ve fındık gibi malzemelerle hazırlanan lokum tarifini çok seveceksiniz. Çayınızın, kahvenizin yanına eşsiz lezzet katacak ev yapımı lokum tarifini mutlaka denemelisiniz. Lokum tarifi: Sultan lokumu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:49 ABONE OL