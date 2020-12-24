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Cookie tarifi: En lezzetli ve güzel cookie tarifi ile malzemeler ve yapılışı... Kurabiye birçok çeşidi olan eşsiz lezzetli bir atıştırmalıktır. Kurabiye tarifleri arasında en çok sevilenlerden biri de cookie tarifidir. Eşsiz görüntüsüyle sofranızı süsleyen cookie tarifi iştahınızı açacak. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz cookie tarifini herkes çok beğenecek. Çayınızın ve kahvenizin yanına eşsiz bir lezzet katacak cookie tarifini mutlaka denemelisiniz. Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:09 Son Güncelleme: 24.12.2020 13:09 ABONE OL