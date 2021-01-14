En güzel ve lezzetli elmalı kurabiye tarifi: Kolay, pratik ve nefis elmalı kurabiye tarifi ile malzemeleri burada

Akşam yemeğinin ardından yenilen tatlılar birçok kişinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Çayın yanında mutlaka bir tatlı olsun isteyenler, bugün elmalı kurabiye tarifi ile ağızda dağılan bir elmalı turta yiyebilirler. Yapımı kolay, maliyeti ise oldukça düşük olan elmalı kurabiye bayanların bir numarasında yer alıyor. Nefis yemek tarifleri konusunda elmalı kurabiye tarifi ile misafirlerinize de güzel bir akşam yaşatabileceksiniz. Daha önce denenmiş ve oldukça başarılı olmuş kıyır kıyır kurabiye tarifi nasıl yapılır sorusunun cevabını buradan öğrenebilirsiniz. Öyleyse kollarımızı sıvayalım ve elmalı turta tarifi için harekete geçelim.

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Daha önce denenmiş nefis ve kıyır kıyır elmalı kurabiye yapmak için malzemelerinizi de hazırladıysanız kollarınızı sıvayıp anlatımı okumaya başlayabilirsiniz. Elmalı kurabiye tarifi yanı sıra dikkat etmeniz gereken püf noktalara buradan ulaşabilirsiniz. Akşam yemeği sonrası nefis bir kurabiye yemek için harekete geçebiliriz.

Elmalı Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

3 elma

1 küçük çay bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

İstediğiniz kadar dövülmüş ceviz

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Elmalı Kurabiye Hamuru Tarifi

3 su bardağı un

1 fincan pudra şekeri

2 çay kaşığı kabartma tozu

250 gram margarin veya tereyağ (oda sıcaklığında)

1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Elmalı Kurabiye Tarifi Yapılışı

Öncelikle elmalı kurabiye tarifimize üç adet elmamızı rendeleyerek başlıyoruz.

Rendelediğimiz elmaları bir tavaya koyuyoruz. Ardından sırasıyla şeker, tarçın ilave edip elmalar suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Pişirdikten sonra da dövülmüş cevizleri ekleyip, karıştırıp soğumaya bırakıyoruz.

Elmalı Kurabiye Hamuru Yapılışı

Yoğurma kabımıza sırasıyla tüm malzemeleri ekliyoruz. Daha sonra kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamuru beş parçaya bölüyoruz. Her bir parçayı altlı üstlü unlayarak pasta tabağı şeklinde olacak kadar oklava yardımı ile açıyoruz.

Açtığımız bir hamuru önce dörde sonra da ikiye bölüyoruz. Yani toplamda sekiz üçgen olacak şekilde ayarlıyoruz.

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Elmalı Kurabiye Tarifi Hazırlanışı

Hamurlarımızı hazırladıktan sonra içlerini doldurmaya başlıyoruz. Elmaları hamurun içine yerleştiriyoruz ve sigara böreği gibi sarıyoruz.

Yüz yetmiş derece fırının içerisine kurabiyeleri ekleyip 25-30 dakika pişiriyoruz. İlk sıcaklığı gittikten sonra üzerine pudra şekeri döküyoruz. Elmalı kurabiye tarifini başarı ile gerçekleştirmiş oluyoruz. Afiyet olsun…

NOT: Altları kızarmaya başlayınca kurabiyeleri mutlaka çıkarınız.

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