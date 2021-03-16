En Lezzetli Cookie Tarifi ve Yapılışı: Damakta tat bırakan nefis cookie (kuki) nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Birçok çeşidi olan kurabiye günün her öğününde atıştırmalık olarak tüketilebilmektedir. En çok sevilen kurabiye tariflerinin başında cookie tarifi gelmektedir. Oldukça kısa bir sürede hazırlanan cookie tarifini mutlaka denemelisiniz. Ziyafet sofranıza renk katacak cookie tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Cookie tarifi çayınızın ve kahvenizin yanına eşlik edecek. . Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?
• 1 yumurta
• 1 su bardağı tam buğday unu
• ½ su bardağı hindistan cevizi şekeri
• 1 çay kaşığı karbonat
• Çikolata
1. Yumurta ve şekeri çırpın.
2. Buğday unu ve karbonatı da ekleyip hamuru karıştırın.
3. Son olarak çikolata parçalarını ekleyip silikon bir spatula ile hamuru karıştırın.
4. Hamurdan eşit bezeler kopartıp şekil verin.
5. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiye hamurlarını dizin.
6. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
7. Cookie tarifi hazır. Afiyet olsun..
Ortalama 100 gramlık bir porsiyon cookie tarifi yaklaşık 501 kalori içermektedir.