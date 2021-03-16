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Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:18 Son Güncelleme: 16.3.2021 11:19

En Lezzetli Cookie Tarifi ve Yapılışı: Damakta tat bırakan nefis cookie (kuki) nasıl yapılır, malzemeleri neler?

En Lezzetli Cookie Tarifi ve Yapılışı: Damakta tat bırakan nefis cookie kuki nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kurabiye birçok çeşidi olan eşsiz lezzetli bir atıştırmalıktır. Kurabiye tarifleri arasında en çok sevilenlerden biri de cookie tarifidir. Eşsiz görüntüsüyle sofranızı süsleyen cookie tarifi iştahınızı açacak. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz cookie tarifini herkes çok beğenecek. Çayınızın ve kahvenizin yanına eşsiz bir lezzet katacak cookie tarifini mutlaka denemelisiniz. Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?

Birçok çeşidi olan kurabiye günün her öğününde atıştırmalık olarak tüketilebilmektedir. En çok sevilen kurabiye tariflerinin başında cookie tarifi gelmektedir. Oldukça kısa bir sürede hazırlanan cookie tarifini mutlaka denemelisiniz. Ziyafet sofranıza renk katacak cookie tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Cookie tarifi çayınızın ve kahvenizin yanına eşlik edecek. . Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?

COOKİE TARİFİ MALZEMELERİ

• 1 yumurta

• 1 su bardağı tam buğday unu

• ½ su bardağı hindistan cevizi şekeri

• 1 çay kaşığı karbonat

• Çikolata

COOKİE TARİFİ YAPILIŞI

1. Yumurta ve şekeri çırpın.

2. Buğday unu ve karbonatı da ekleyip hamuru karıştırın.

3. Son olarak çikolata parçalarını ekleyip silikon bir spatula ile hamuru karıştırın.

4. Hamurdan eşit bezeler kopartıp şekil verin.

5. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiye hamurlarını dizin.

6. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

7. Cookie tarifi hazır. Afiyet olsun..

COOKİE TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon cookie tarifi yaklaşık 501 kalori içermektedir.

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En Lezzetli Cookie Tarifi ve Yapılışı: Damakta tat bırakan nefis cookie (kuki) nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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