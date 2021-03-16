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Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:18 Son Güncelleme: 16.3.2021 11:19

En Lezzetli Cookie Tarifi ve Yapılışı: Damakta tat bırakan nefis cookie (kuki) nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kurabiye birçok çeşidi olan eşsiz lezzetli bir atıştırmalıktır. Kurabiye tarifleri arasında en çok sevilenlerden biri de cookie tarifidir. Eşsiz görüntüsüyle sofranızı süsleyen cookie tarifi iştahınızı açacak. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz cookie tarifini herkes çok beğenecek. Çayınızın ve kahvenizin yanına eşsiz bir lezzet katacak cookie tarifini mutlaka denemelisiniz. Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır?