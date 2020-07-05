Makarna sosu tarifi: Mantarlı makarna sosu nasıl yapılır?

Makarna el yapımı ve hazır paket olmak üzere sıklıkla tükettiğimiz bir besin. Oldukça kolay hazırlanan makarnaya ise makarna sosu ile lezzet katabilirsiniz. Makarna sosu ile eşsiz bir lezzet alan makarnayı yedikten sonra bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. Pratikçe hazırlayıp servis edebileceğiniz makarna sosu tarifini mutlaka denemelisiniz. Makarna sosu tarifi: Makarna sosu nasıl yapılır?

MAKARNA SOSU TARİFİ MALZEMELERİ

1 çay bardağı ince dilim mantar

2 orta boy domates

1 orta boy yeşilbiber

3 diş sarımsak

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı pul biber

½ çay kaşığı kekik

½ çay kaşığı tuz

MAKARNA SOSU TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak kabuğu soyulmuş domates, biber ve sarımsağı robottan geçirin. Mantarları zeytinyağında biraz kavurun. Robotta çekilmiş malzemeleri, mantarı ve baharatları tencereye alıp güzelce karıştırın. Makarnanın üzerine serpip servis edin. Mantarlı makarna sosu tarifi hazır. Afiyet olsun…

MAKARNA SOSU TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 150 gramlık bir porsiyon makarna sosu tarifi yaklaşık 90 kalori içermektedir.

Makarna nasıl yapılır? İşte kolay makarna tarifi ve hazırlanışı