Baharatlı bulgur pilavı tarifi

MALZEMELER :
1 su bardağı başbaşı bulgur
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet küçük boy kuru soğan (ince ince doğranmış)
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı kuru nane 1 çay kaşığı köri
1 çay kaşığı pulbiber 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber 1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı kaynar su
HAZIRLANIŞI :
Yayvan bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyun. Eriyince soğanları ilave edip soğanlar hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından başbaşı bulguru ilave edin. Tuzu ve tüm baharatları koyduktan sonra 1 dakika kavurun. Kaynar suyu ekleyerek kısık ateşte 15 dakika bulgurlar göz göz olana kadar pişmeye bırakın. Bulgur pilavınızı 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.