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Baharatlı bulgur pilavı tarifi

Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: Baharatlı bulgur pilavı hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Baharatlı bulgur pilavı nasıl yapılır? Zeytinyağlı renkli biber dolmaları yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Baharatlı bulgur pilavı

Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:13
Baharatlı bulgur pilavı tarifi

MALZEMELER :

1 su bardağı başbaşı bulgur

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy kuru soğan (ince ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı kuru nane 1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı pulbiber 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber 1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı kaynar su

HAZIRLANIŞI :

Yayvan bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyun. Eriyince soğanları ilave edip soğanlar hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından başbaşı bulguru ilave edin. Tuzu ve tüm baharatları koyduktan sonra 1 dakika kavurun. Kaynar suyu ekleyerek kısık ateşte 15 dakika bulgurlar göz göz olana kadar pişmeye bırakın. Bulgur pilavınızı 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Baharatlı bulgur pilavı tarifi
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