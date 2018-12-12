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Baharatlı elmalı bulgur tarifi

Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: Baharatlı elmalı bulgur tarifi hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki nasıl Baharatlı elmalı bulgur tarifi yapılır? Baharatlı elmalı bulgur tarifi yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Baharatlı elmalı bulgur tarifi

Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:14
Baharatlı elmalı bulgur tarifi

MALZEMELER :

2 yemek kaşığı Riviera zeytinyağı

1 adet orta boy soğan (doğranmış)

1 diş sarımsak (doğranmış)

2 çay kaşığı ezilmiş taze zencefil

1 bardak iri pilavlık bulgur

1/4 çay kaşığı tarçın

3 bardak tavuk suyu

1 adet orta boy elma

1/2 bardak kuru sarı üzüm

HAZIRLANIŞI :

Zeytinyağını orta sıcaklıkta ısıtın. Soğanı, sarımsağı ve zencefili ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar 5 dakika karıştırarak pişirin. Bulguru ekleyin ve kızarana kadar 3 dakika karıştırın. Tarçını ve tavuk suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Ocağın altını kısın, kapağını örtün ve bulguru yumuşayıp suyu çekilene kadar 15 dakika kaynatın.Bu arada son olarak elmayı dilimleyin.Elma ve kuru üzümleri bulgurun içine karıştırın, kapağı örtün ve 2 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocaktan alin.

Afiyet olsun.

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Baharatlı elmalı bulgur tarifi
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