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tarifi: Sebzeli Pilav nasıl yapılır?

Şüphesiz ki pek çok yemek içerisinde en lezzetlilerinden biri şehriyeli sebzeli pilavdır. Bu leziz yemeği yapmak ve evinde sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunu yoğun olarak araştırmayı sürüdürüyor. Peki, sebzeli pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 02:17 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 02:18
Sebzeli pilav tarifi: Sebzeli Pilav nasıl yapılır?

Evinde yeni lezzetler denemek ve hızlı ve kolay şekilde hazırlanmasını isteyenler sizleri haberimize davet ediyoruz. Sebzeli pilav tarifiyle siz ve sevdikleriniz lezzet dolu anlar geçireceksiniz. Bu en enfes yemeği evinde yapmak isteyenler arama motorlarında yoğun olarak sebzeli pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte sebzeli pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet haşlanmış havuç
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 3 su bardağı su
  • Tuz

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, suyunu süzün. Tencereye (teflonda daha güzel olur) 1 çorba kaşığı zeytinyağını alın. Pirinçleri ekleyip, 1-2 dakika çevirin. Küp küp doğranmış havuç ile bezelyeyi ve 3 su bardağı suyu ekleyin. Tuzunu katın. Pilav suyunu çekene kadar demlendirip, daha sonra tencereyi ocaktan alın.

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Sebzeli pilav tarifi: Sebzeli Pilav nasıl yapılır?
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