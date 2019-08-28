Sebzeli pilav tarifi: Sebzeli Pilav nasıl yapılır?

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MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet haşlanmış havuç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

3 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, suyunu süzün. Tencereye (teflonda daha güzel olur) 1 çorba kaşığı zeytinyağını alın. Pirinçleri ekleyip, 1-2 dakika çevirin. Küp küp doğranmış havuç ile bezelyeyi ve 3 su bardağı suyu ekleyin. Tuzunu katın. Pilav suyunu çekene kadar demlendirip, daha sonra tencereyi ocaktan alın.