Tane tane pilav nasıl yapılır? İşte leziz pilav tarifi…

Sofraların vazgeçilmezleri arasında olan pirinç pilavı kıvamı tutturması zor bir yemek olarak bilinir. Pirinç pilavı doğru pirinç ve doğru pişirme tekniğiyle çok lezzetli olabilir. Pirinç pilavı Pirinç pilavını yaparken dikkat edilmesi gereken küçük hususlar vardır. Doğru ve kaliteli pirinç her zaman daha lezzetli ve kıvamlı pilav ortaya çıkmasını sağlar. Yanlış pirinçle yapılmış pilavlar kıvamsız ve lapa olma ihtimali daha yüksektir. Ziyafet sofralarımızı farklı çeşitleriyle süsleyen pirinç pilavı vazgeçilmezlerimiz arasında. Herkes tane tane olan, lezzetli pilav tarifinin peşinde. İşte tane tane pilav tarifi…
PİLAV TARİFİ MALZEMELERİ
PİLAV TARİFİ HAZIRLANIŞI
PİLAV TARİFİ PÜF NOKTALARI
PİLAV TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Pilav kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yaklaşık 20 dakika pişirilmelidir. Pişerken pilavı karıştırmamaya dikkat edin. Dilerseniz arpa veya tel şeriyeyi yağ eridikten sonra tencereye ekleyebilirsiniz.
PİLAV TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Farklı bir pilav yapmak isterseniz baharat, konserve mısır, havuç ve bezelye ekleyerek de pişirebilirsiniz.
Sade pilavı didiklenmiş tavuk, fasulye ve ya nohutla birlikte servis yapabilirsiniz.
PİLAV TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
1 tabak pilav sade olarak pişirildiğinde, 100 gr. 215 kcal içermektedir. Pilavın yağ ile birlikte pişirilmesi halinde, 100 gr. 326 kcal içermektedir.