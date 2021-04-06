En Lezzetli Tane Tane Pirinç Pilav Nasıl Yapılır? - Püf noktaları ile nefis pirinç pilavı tarifi!

Sofraların vazgeçilmezleri arasında olan pirinç pilavı kıvamı tutturması zor bir yemek olarak bilinir. Pirinç pilavı doğru pirinç ve doğru pişirme tekniğiyle çok lezzetli olabilir. Pirinç pilavı Pirinç pilavını yaparken dikkat edilmesi gereken küçük hususlar vardır. Doğru ve kaliteli pirinç her zaman daha lezzetli ve kıvamlı pilav ortaya çıkmasını sağlar. Yanlış pirinçle yapılmış pilavlar kıvamsız ve lapa olma ihtimali daha yüksektir. Ziyafet sofralarımızı farklı çeşitleriyle süsleyen pirinç pilavı vazgeçilmezlerimiz arasında. Herkes tane tane olan, lezzetli pilav tarifinin peşinde. İşte tane tane pilav tarifi…

PİLAV TARİFİ MALZEMELERİ

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynamış su

2 yemek kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 et bulyon (isteğe göre)

1 tatlı kaşığı tuz

PİLAV TARİFİ HAZIRLANIŞI

Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin. Pirinçleri yıkayın ve süzün. Yağları pilav tenceresine alın. Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın. Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin. Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın. Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin. Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

PİLAV TARİFİ PÜF NOKTALARI

Yağ eridikten sonra yıkanmış pirinçleri tencereye alın. Pirinç taneleri sertleşene kadar kavurun.

Pirinçleri kavururken birkaç damla limonun suyunu sıkmanız pirinçlerin parlamasına yararken, pirinçleri iyice karıştırmanız da pilavınızın tane tane olmasını sağlayacaktır.

Pilav piştikten sonra bir sofra bezine sarıp yarım saat kadar demlendirmeniz, pilavınızın dinlenmesini sağlayacaktır.

PİLAV TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Pilav kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yaklaşık 20 dakika pişirilmelidir. Pişerken pilavı karıştırmamaya dikkat edin. Dilerseniz arpa veya tel şeriyeyi yağ eridikten sonra tencereye ekleyebilirsiniz.

PİLAV TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Farklı bir pilav yapmak isterseniz baharat, konserve mısır, havuç ve bezelye ekleyerek de pişirebilirsiniz.

Sade pilavı didiklenmiş tavuk, fasulye ve ya nohutla birlikte servis yapabilirsiniz.

PİLAV TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 tabak pilav sade olarak pişirildiğinde, 100 gr. 215 kcal içermektedir. Pilavın yağ ile birlikte pişirilmesi halinde, 100 gr. 326 kcal içermektedir.