Nefis Şehriyeli Pirinç Pilavı Tarifi: En lezzetli, kolay ve tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır?

Akşam yemeği menülerinde hemen hemen iki günde bir mutlaka yapılmaktadır. Genellikle sulu yemeklerin yanında tercih edilir. Kuru fasulye ve nohutun yanında olmazsa olmaz olan şey pilavdır. İki ve dört kişilik çekirdek aileler için ya da misafir geldiğinde kullanacağınız malzeme miktarını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Türk mutfağının vazgeçilmezi pirinç pilavı tarifi adım adım anlatımı burada derledik. Nefis yemek tarifleri konusunda en güzel, kolay ve daha önce denenmiş şehriyeli pirinç pilavı tarifi için kollarınızı sıvayabilirsiniz. Peki, pirinç pilavı nasıl yapılır?

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Sulu yemeklerinde yanında vazgeçemediğimiz pilav, her gün milyonlarca kişinin mutfağında yapılır. En sık yapılan yemekler arasında belki de ilk sırada bulunur. İlk defa deneyecek olanlar daha önce denenmiş ve en lezzetli, nefis pirinç pilavı tarifi anlatımına bu başlık altından ulaşabilirler. Nefis yemek tarifleri arasında bugün pirinç pilavı yapmayı seçen kişiler ayrıntıları incelemeye başlayabilir.

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Pirinç Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç (6 kişilik)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tel şehriye (tercihe göre)

3 su bardağı sıcak su

1 adet tavuk suyu (tercihe göre)

1-2 damla limon

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Pirinç Pilavı Tarifi Yapılışı

Bir kaba önceden hazırladığınız pirinçleri ve üzerine sıcak suyu ilave edip 15 dakika bekletin.

Beklettikten sonra pirinçleri süzüp iyice yıkayın

Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz.

Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik. Afiyet olsun…

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