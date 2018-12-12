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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Bulgurlu muz püresi nasıl yapılır? Bulgurlu muz püresi yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Bulgurlu muz püresi

Giriş Tarihi: 12.12.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:09
Bulgurlu muz püresi tarifi

MALZEMELER

2 adet muz (soyulup ezilmiş)

1 adet yumurta (hafif çırpılmış)

1 yemek kaşığı sade akçaağaç şurubu

2 çay kaşığı mısır nişastası 1/2 çay kaşığı vanilya esansı

1/4 çay kaşığı hindistancevizi (öğütülmüş) 1 /4 çay kaşığı toz tarçın 1/2 kâse pilavlık bulgur

3 bardak kaymağı alınmış süt

1/2 bardak ince dilimlenmiş, kızarmış badem

HAZIRLANIŞI

Bir kâserolde yumurtayı, akçaağaç şurubunu, mısır nişastasını, vanilyayı, hindistancevizini ve tarçını güzelce karıştırın. Muzları ilave edin. Bulguru ekleyin sonra yavaşça sütü ilave edin. Orta sıcaklıktaki bir ocağın üzerinde devamlı karıştırarak 10-12 dakika koyu bir lapa kıvamına gelene kadar pişirin. Pişen karışımı kâselere koyup her porsiyonun üzerini bademle süsleyerek servis edin.

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Bulgurlu muz püresi tarifi
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