Bulgurlu muz püresi tarifi

MALZEMELER

2 adet muz (soyulup ezilmiş)

1 adet yumurta (hafif çırpılmış)

1 yemek kaşığı sade akçaağaç şurubu

2 çay kaşığı mısır nişastası 1/2 çay kaşığı vanilya esansı

1/4 çay kaşığı hindistancevizi (öğütülmüş) 1 /4 çay kaşığı toz tarçın 1/2 kâse pilavlık bulgur

3 bardak kaymağı alınmış süt

1/2 bardak ince dilimlenmiş, kızarmış badem

HAZIRLANIŞI

Bir kâserolde yumurtayı, akçaağaç şurubunu, mısır nişastasını, vanilyayı, hindistancevizini ve tarçını güzelce karıştırın. Muzları ilave edin. Bulguru ekleyin sonra yavaşça sütü ilave edin. Orta sıcaklıktaki bir ocağın üzerinde devamlı karıştırarak 10-12 dakika koyu bir lapa kıvamına gelene kadar pişirin. Pişen karışımı kâselere koyup her porsiyonun üzerini bademle süsleyerek servis edin.