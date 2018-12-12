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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Tabbouleh salatası nasıl yapılır? Tabbouleh salatası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Tabbouleh salatası

Giriş Tarihi: 12.12.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 16:57
Tabbouleh salatası tarifi

MALZEMELER

1 bardak köftelik bulgur

2 bardak sıcak su (bulguru ıslamak için) 4 adet kiraz (çeri) domates

3-4 adet taze soğan (doğranmış)

1/4 demet taze maydanoz (doğranmış)

1/2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı taze nane yaprağı (doğranmış)

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı Tuz, karabiber

SERVİSİ İÇİN:

Marul yaprakları Limon

Hazırlanış!

Bir kapta suyu, tuzu, bulguru karıştırıp suyunu çekmesi için bekletin. Bir süzgece alıp soğuk sudan geçirip süzün. Büyük bir kapta domatesleri, taze soğanı, maydanozu, limon suyunu, naneyi, zeytinyağını ve karabiberi karıştırın, bulguru da ekleyip harmanlanlayın. Salatayı 4 eşit tabağa düzgünce ayırın, yanında dilimlenmiş limon ve marul yapraklarıyla servis edin.

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Tabbouleh salatası tarifi
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