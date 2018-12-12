Tabbouleh salatası tarifi

MALZEMELER

1 bardak köftelik bulgur

2 bardak sıcak su (bulguru ıslamak için) 4 adet kiraz (çeri) domates

3-4 adet taze soğan (doğranmış)

1/4 demet taze maydanoz (doğranmış)

1/2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı taze nane yaprağı (doğranmış)

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı Tuz, karabiber

SERVİSİ İÇİN:

Marul yaprakları Limon

Hazırlanış!

Bir kapta suyu, tuzu, bulguru karıştırıp suyunu çekmesi için bekletin. Bir süzgece alıp soğuk sudan geçirip süzün. Büyük bir kapta domatesleri, taze soğanı, maydanozu, limon suyunu, naneyi, zeytinyağını ve karabiberi karıştırın, bulguru da ekleyip harmanlanlayın. Salatayı 4 eşit tabağa düzgünce ayırın, yanında dilimlenmiş limon ve marul yapraklarıyla servis edin.