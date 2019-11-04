Çiğ köfte tarifi: Çiğ köfte nasıl yapılır?

Ülkemizin en güzel lezzetlerinden olan çiğ köfte nasıl yapılır? sorusu arama motorlarında yğun olarak araştırılıyor. Etli ve etsiz 2 çeşidiyle beraber her türlü yiyecek ve içecekle beraber oldukça lezzetli şekilde yenilebilen bu yiyeceği evinde yapmak isteyenler ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler çiğ köfte tarifi nedir ve nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Peki çiğ köfte tarifi nedir ve nasıl yapılır. İşte detaylar…

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ: ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım kilo ince bulgur

2 tatlı kaşığı toz biber

2 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı acı isot

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

1 Demet Maydanoz

ÇİĞ KÖFTE HAZIRLANIŞI

Başlangıç olarak çiğ köfteyi evinizde temiz ve hijyenik şekilde hazırlayınız. Herhjangi bir tepsi içerisine salça ve bulguru birbirine katarak çok iyi şekilde yoğurunuz. Oluşan karışım yumuşak kıvama ulaştığında içerisine az şekilde su ekleyerek yoğurmayı sürdürün. Ancak suyu fazla koymamaya dikkat edin. bulgurların suyu çekerek şişmesi istediğiniz lezzeti yakalamanıza engel olabilir.

Yoğurduğunuz bulgur ve salça karışımı tamamiyle salça rengine ulaştığında karışımın içine sıra ile tuz , pul biber, maydanoz, sıvı yağ , isot ve biber salçasını koyarak yoğurmaya devam ediniz. Bulgurların kuruması halinde az miktarda su ekleyebilirsiniz. Çiğ köfte yapımında en önemli konu yoğurmaktır. Yorucu bir eylem olduğundan yavaş yapmanız tavsiye edilir.

ÖNEMLİ NOT: Çiğ köftenizi yaparken soğan suyu karışıma acı tat vereceğinden dilediğiniz lezzeti tutturmanıza engel olabilir. Çiğ köfte soğanlar gözle görülmediğinde hazır gelmiş olacak.

Hazırlamış olduğunuz çiğ köfte karışımına dilediğiniz şekilleri verdikten sonra kıvırc8ık marul ve limon ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...