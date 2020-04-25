Acılı ezme tarifi: Acılı ezme nasıl yapılır?

Acılı ezme tarifi, ülkemizin birçok yöresinde farklılık gösteriyor. Sizler için en yaygın olan, lokanta usulü acılı ezme tarifini derledik. Acı ezme, davet sofraları için harika bir çeşit olmakla birlikte, pratikliğiyle de size zaman kazandıracak bir tarif. Acılı ezme, sadece akşam yemeklerinde değil kahvaltılarda da tercih edebileceğiniz, sofralarınıza renk katacak bir lezzet.

Oldukça hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu eşsiz tarifi mutlaka denemelisiniz.

Acılı ezme için gereken malzemeler ise herkesin evinde bulunabilen malzemelerden oluşuyor. Acılı ezme; soğan, sarımsak, domates, biber gibi ana malzemelerin incecik kıyılması ve baharatlandırılmasıyla ortaya çıkan harika bir lezzet. Acılı ezme tarifi pişmeyen bir tarif olmakla birlikte içinde salça da barındırıyor. Acılı ezmeyi evde yapmanın avantajlarından biri de acı oranını istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz.

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İşte muhteşem lezzetiyle acılı ezme tarifi..

ACILI EZME İÇİN GEREKLİ MAZLEMELER

1 dolu yemek kaşığı domates salçası

1 dolu yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı toz biber

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı isot

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

3-4 diş sarımsak

3 adet kırmızı kapya biber

4 adet orta boy domates

Yarım demet maydanoz

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ACILI EZME NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir kâseye; 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 yemek kaşığı biber salçasını, 2 yemek kaşığı limon suyunu, 2 yemek kaşığı nar ekşisini ve 1 çay bardağı zeytinyağını alıp güzelce karıştırın.

Karışımın üzerine 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı sumak ve1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek karıştırın.

Acılı ezmenin sosu hazır, sosu bir kenara alın.

Öncelikle rondodan soğanı geçirin ve bir süzgece alın. Siz diğer malzemeleri rondodan geçirirken soğanın suyu kenarda süzülsün.

4 adet orta boy domatesi de aynı şekilde rondodan geçirin ve süzülmeye bırakın.

Bu aşama acılı ezmenin sulanmaması için önemli. (soğanın ve domatesin suyunu yemeklerde kullanabilirsiniz)

Daha sonra 3-4 diş sarımsağı, 3 tane kapya biberi ve yarım demet maydanozu rondodan geçirin.

Tüm malzemeleri en başta hazırlamış olduğunuz sosla karıştırın.

*Baharatları ve acıyı damak zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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