Patates salatası tarifi: Patates salatası nasıl yapılır?

Patates salatası tarifi birçok usta isim tarafından paylaşılmıştır ancak herkes kendi ağız tadı ve besin ihtiyacına göre yapmak ister. Öncelikle bu salatanın ana sebzesi patates, sağladığı lif, vitaminler, mineraller ve fitokimyasallar birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir ve insan sağlığına faydalıdır. Peki patates salatası nasıl yapılır ve bu salata için gerekli malzemeler nelerdir? Haberimizde, patates salatası tarifi ve nasıl yapılacağı ile ilgili püf noktalara yer verdik.

PATATES SALATASI TARİFİ

Ortalama bir kişinin her yıl 55 kilo veya 35 kilogram (kg) yediği patates, en popüler sebzeler arasındadır. Patates dünyadaki birçok ülkede önemli bir temel gıdadır. Bu sebzeyi, farklı gıdalarla süslediğinizde eşsiz lezzetler elde edebilirsiniz. İşte, bu lezzetler arasında yer alan patates salatası tarifi…

PATATES SALATASI MALZEMELERİ

6 tane orta boy patates

Yeteri kadar su

2 tane soğan

1 tane sivri biber

10-12 dal maydanoz

6 dal nane

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 adet limon

Tuz

Pul biber

1 çorba kaşığı nar ekşisi .

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PATATES SALATASI YAPILIŞI

Genişçe bir tencerede patateslerin üzerini geçecek kadar seviyede ılık su ekleyip, ocakta kısık ateşte yumuşayana kadar kaynatın.

Yumuşadığına emin olduysanız suyu dökün ve kabuğunu soyduktan sonra iri küpler halinde doğrayın.

Geniş bir karıştırma kabı içerisine koyduğunuz patateslerin üzerine ince olarak doğranmış soğan, kıyılmış sivri biber rendeleri, maydanoz, nane ve pul biber ekleyiniz.

Ayrı bir tabak veya kasede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ile tuzu karıştırın.

Salatanın üzerinde bu karışımı gezdirin ve harmanladıktan sonra servis tabağına alarak servis yapın.

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PATATES SALATASI ARTILARI

Patateslerde lif, C vitamini ve potasyum gibi besinler vardır - ayrıca yağ ve kolesterol içermezler. Hangi tarifi seçerseniz seçin, patateslere genellikle sizin için iyi sebzeler ve kereviz, soğan, havuç, maydanoz, dereotu ve fesleğen gibi sebze ve otlar eşlik eder.

PATATES SALATASI EKSİLERİ:

Mayonez, yağlı soslar ve bazen yağlı et ürünleri eklenmesi patates salatasını şişirir ve yağ oranını artırır. Bu nedenle, salatayı yaparken besin değerlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

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