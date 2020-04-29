Türk mutfağının en meşhur mezesi haydari tarifi: Haydari nasıl yapılır?

Haydari, sarımsak ve yoğurt ile birlikte, belirli otlar ve baharatlardan yapılmış kalın bir kaktana benzer bir yoğurt yemeğidir. Tarifin salatalık içermemesi ve süzme yoğurt veya labne gerektirmesi nedeniyle cacıktan farklıdır. Peki, haydari nasıl yapılır ve lezzetli bir meze olan haydari tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler nelerdir? Cacıktan daha tuzlu, daha asidik ve daha kalın bir kıvama sahip olmakla birlikte genelde iştah açıcı bir meze olarak servis edilir. İşte, kolayca evde yapabileceğiniz haydari tarifi…

Haydari, genellikle kalınlaşmış yoğurt, sarımsak ve dereotu, kırmızı biber, nane ve fesleğen gibi taze otlar ile yapılan bir Türk meze sosudur. Daldırma, kalın bir dokuya ve keskin bir tada sahiptir. Pide ekmeği, sebze veya et kebapları ile soğutulmuş olarak servis edilmesi önerilir. Bu, Türk mutfağının en popüler ve tanınmış mezelerinden biridir. Hem kendi başına hem de sıcak gözleme ile lezzetlidir. Sadece birkaç malzeme kullanır ve yapmak çok kolaydır. Bu tarifi denemelisiniz. Seveceğinizi garanti ederiz!

Eğer istekli iseniz, normal bir yoğurtu bir muslin bezinden süzerek kendiniz yapabilirsiniz, ancak bu biraz zahmetli bir iştir.

Ayrıca dürüstçe iyi olduğunu düşünüyorum kalın Yunan yoğurt kullanabilirsiniz.

Görünüşe göre Orta Doğu yemek dükkanlarından kolayca elde edilebilen lebne adı verilen başka bir alternatif var gibi görünüyor. Burada labne denilen bir çeşit krem peynir olan ve aynı olmayan bir şey var.

HAYDARİ TARİFİ MALZEMELERİ

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 dilim beyaz peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam dereotu

1 tatlı kaşığı nane

1 diş sarımsak

½ çay kaşığı tuz

HAYDARİ TARİFİ YAPILIŞI

Beyaz peyniri çatalla ezin. İnce ince kıydığınız dereotunu beyaz peynire ekleyin ve karıştırın. Ayrı bir sos tavasında tereyağını eritin, üzerine nane ekleyin. Naneli yağı ılımaya bırakın. Karıştırma kabına süzme yoğurdu alın. Yoğurda dere otlu peynir ve naneli tereyağı karışımlarını ekleyin. Ezilmiş sarımsak ve tuzu da ekleyip iyice karıştırın. Haydari mezeniz hazır. Afiyet olsun…

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ALTERNATİF HAYDARİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

*4 kişiliktir*

3-4 iyi yemek kaşığı kalın süzme yoğurt

2-3 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı kuru nane / kuru nane VEYA 2 yemek kaşığı taze nane / taze nane, ince doğranmış, süslemek için birkaç yaprak ile

2 yemek kaşığı taze dereotu (ince doğranmış dereotu tercih edin)

Zeytinyağı

Limon suyu

Süslemek için biraz tatlı kırmızı biber

Tuz

2-3 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir / peynir (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı kabaca kıyılmış ceviz (isteğe bağlı)

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ALTERNATİF HAYDARİ YAPILIŞI

Garnitür ve kırmızı biber dışındaki tüm malzemeleri bir kasede birleştirin ve iyice karıştırın.

Gerekene kadar buzdolabında saklayın. Lezzetler birlikte güzelce karışacak.

Sığ bir tabakta servis yapın ve biraz zeytinyağı ile çiseleyin.

Taze nane veya dereotu sapı ile süsleyin ve biraz tatlı kırmızı biber serpin.

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