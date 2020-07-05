Rus salatası tarifi: Misafir sofralarının olmazsa olmazı Rus salatası nasıl yapılır?

Amerika salatası adıyla da anılan Rus salatası tarifi ziyafet sofralarımızda yer almaktadır. Günün her öğününde tüketilen Rus salatası tarifinden vazgeçmeyeceksiniz. Oldukça az bir sürede hazırlayacağınız Rus salatası tarifi herkes tarafından çok sevilecek. Rus salatası nasıl yapılır? Eşsiz lezzeti ile Rus salatası tarifi…

Rus Salatası Tarifi Malzemeleri

3 adet patates

2 adet havuç

6 adet kornişon turşu

1 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

Tuz

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı konserve mısır

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Rus Salatası Tarifi Yapılışı

1. Geniş bir kabına yoğurt, mayonez ve yeteri kadar tuzu alarak karıştırın.

2. Üzerine küp küp doğrayıp haşladığınız patates ve havucu ekleyin.

3. Bezelye, konserve mısır ve doğranmış kornişon turşuyu ekleyerek iyice karıştırın.

4. Rus salatası tarifi hazır. Afiyet olsun…

Rus Salatası Tarifi Kaç Kalori?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon Rus salatası tarifi ortalama 206 kalori içermektedir.

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