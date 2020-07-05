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: Misafir sofralarının olmazsa olmazı Rus salatası nasıl yapılır?

Amerikan salatası olarak da adlandırılan eşsiz bir lezzettir. Misafir sofralarının olamazsa olmazı Rus salatası tarifini hazırlamak oldukça kolay. Sadece on dakikanızı ayırarak patates, havuç, kornişon turşu, yoğurt gibi malzemelerle hazırlanan Rus salatası tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Rus salatası tarifi: Rus salatası nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.7.2020 11:18 ABONE OL
Rus salatası tarifi: Misafir sofralarının olmazsa olmazı Rus salatası nasıl yapılır?

Amerika salatası adıyla da anılan Rus salatası tarifi ziyafet sofralarımızda yer almaktadır. Günün her öğününde tüketilen Rus salatası tarifinden vazgeçmeyeceksiniz. Oldukça az bir sürede hazırlayacağınız Rus salatası tarifi herkes tarafından çok sevilecek. Rus salatası nasıl yapılır? Eşsiz lezzeti ile Rus salatası tarifi…

Rus Salatası Tarifi Malzemeleri

  • 3 adet patates
  • 2 adet havuç
  • 6 adet kornişon turşu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • Tuz
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 su bardağı konserve mısır
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Rus Salatası Tarifi Yapılışı

1. Geniş bir kabına yoğurt, mayonez ve yeteri kadar tuzu alarak karıştırın.

2. Üzerine küp küp doğrayıp haşladığınız patates ve havucu ekleyin.

3. Bezelye, konserve mısır ve doğranmış kornişon turşuyu ekleyerek iyice karıştırın.

4. Rus salatası tarifi hazır. Afiyet olsun…

Rus Salatası Tarifi Kaç Kalori?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon Rus salatası tarifi ortalama 206 kalori içermektedir.

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