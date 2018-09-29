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nasıl yapılır? Musakka yapılışı

Sebzelerin bereketli ve taze olduğu şu dönemlerde, tarifi de en çok araştırılan yemek türlerinden yer alıyor. Birçoğumuzun yemekten büyük keyif aldığı patlıcan musakkanın yapılışı, özellikle ilk kez yapmayı deneyecek olan bireylerin merak ettiği yemek türleri arasında. Peki, patlıcan musakka nasıl yapılır? İşte musakka yapılışı hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.9.2018 12:00
Patlıcan musakka nasıl yapılır? Musakka yapılışı

, birçoğumuzun sevdiği sebze yemekleri arasında yer alıyor. Özellikle yanında pilav ve cacık olduğunda, güzel bir patlıcan musakka gün içerisinde tadını damağınızda bırakabilir. İnternet üzerinden yapılışı en çok araştırılan türlerden olan patlıcan musakka, bilenlerin bile son derece dikkatle yaptığı bir yemek türüdür.

Sizler için derlediğimiz haberimizde, musakkanın malzemelerini listelerken nı da hazırladık. İşte patlıcan musakka yapılışı hakkında merak edilenler...

MUSAKKA YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Patlıcan, 3 ya da 4 tane işinizi görecektir.
  • 300-350 gr kıyma
  • 1 adet domates
  • 1 adet kuru soğan
  • Sarımsak
  • 1 kaşık salça
  • Zeytinyağı
  • Baharat
  • Tuz

PATLICAN MUSAKKA YAPILIŞI

Yukarıda saydığımız malzemeleri hazırladıysanız, sıra geldi yemeğimizin yapımına. Dikkatli ve alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcanları, yuvarlak bir şekilde dilimleyin. Ardından derin bir kabın içine tuzlu su koyun ve dilimlediğiniz patlıcanları da bu kabın içerisinde yarım saat kadar bekletin. Daha sonra yanmaz tavanın için patlıcanları çok az miktarda bir yağ ile kızartın.

Üzerine, soğanı, biberi, küçük küçük doğranmış domatesleri, sarımsağı, salçayı ve baharatları ekleyerek kavurmaya devam edin. Domatesler suyunu çektiğinde ise üzerine bir bardağın yarısı kadar su koyun v tekrar çekilene kadar pişirmeye devam edin. Sonrasında ise başka bir tencerenin dibine patlıcanlarınızı dizin ve üzerie kıyma harcınızı dökün. Üzerine bir bardak su ekleyip ağzını kapatın. Eğer yemeğinizi süslemek istiyorsanız biber ve domates dilimleri koyabilirsiniz. Bu şekilde de 15 ila 20 dakika pişirirseniz yemeğiniz sunuma hazır olacaktır.

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