Bulgurlu, dereotlu ve kabaklı türlü tarifi

MALZEMELER

1/2 bardak başbaşı bulgur

1,5 bardak su

2 adet kabak

1 adet patlıcan

1 adet havuç

8-10 adet kuru domates 5-6 adet taze soğan 1 adet portakalın suyu

1/4 adet portakal kabuğu rendesi

1/2 bardak zeytinyağı

1/2 adet limonun suyu

1 /4 demet dereotu

HAZIRLANIŞI

Tüm sebzeleri iri iri doğrayın. Yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerlerine bulguru ilave edin. Ardından da portakal suyunu, portakal kabuğu rendesini, zeytinyağını ve limon suyunu ekleyin. Suyunu ve tuzunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Üzerine dereotu serperek servis edin.