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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: , hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Bulgurlu, dereotlu ve kabaklı türlü nasıl yapılır? Bulgurlu, dereotlu ve kabaklı türlü yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Bulgurlu, dereotlu ve kabaklı türlü

Giriş Tarihi: 12.12.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:00
Bulgurlu, dereotlu ve kabaklı türlü tarifi

MALZEMELER

1/2 bardak başbaşı bulgur

1,5 bardak su

2 adet kabak

1 adet patlıcan

1 adet havuç

8-10 adet kuru domates 5-6 adet taze soğan 1 adet portakalın suyu

1/4 adet portakal kabuğu rendesi

1/2 bardak zeytinyağı

1/2 adet limonun suyu

1 /4 demet dereotu

HAZIRLANIŞI

Tüm sebzeleri iri iri doğrayın. Yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerlerine bulguru ilave edin. Ardından da portakal suyunu, portakal kabuğu rendesini, zeytinyağını ve limon suyunu ekleyin. Suyunu ve tuzunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Üzerine dereotu serperek servis edin.

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Bulgurlu, dereotlu ve kabaklı türlü tarifi
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