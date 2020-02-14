Dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis kıvamıyla irmik tatlısı tarifi…

Tüm yöreler tarafından bilinen ve tüketilen irmik tatlısı tarifi özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde nam salmış durumda. Bu lezzetli irmik tatlısını evde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Günün her öğününde tatlı ihtiyacınızı giderecek irmik tatlısı tarifi, içerisindeki dondurmayla size artı bir lezzet sunuyor. Sadece beş dakikada birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz irmik tatlısı tarifi misafirleriniz tarafından sorulacak. Güzel görüntüsüyle ziyafet sofralarınızı süsleyecek irmik tatlısı dondurmalı tadıyla vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. Tam kıvamında irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis dondurmalı irmik tatlısı tarifi…

İRMİK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

2 çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı dövülmüş fındık (isteğe göre ceviz, fıstık)

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Maraş dondurma

İRMİK TATLISI TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın. Yağlar eridikten sonra irmiği ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından süt ve suyu ekleyip kaynayana kadar karıştırın. İrmik helvası suyunu çektikten sonra dövülmüş fındığı ekleyin, karışımı son bir kez karıştırdıktan sonra helvayı ocaktan alın. İrmik soğuduktan sonra sunum kaselerine alın. Kaselerin orta kısmına parmaklarınızla bastırarak oyuk açın ve kasenin ortasına dondurmayı koyun ardından üzerini irmikle kapatın. Tabağı ters çevirip servis yapabilirsiniz afiyet olsun.

İRMİK TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Ocaktan alınan irmiğin iyice soğutulması çok önemlidir. İrmik soğuyup tam kıvamını alana kadar bekleyin.

İRMİK TATLISI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

İrmiği kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun.

İRMİK TATLISI TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Dondurmalı irmik tatlınızı üzerine antep fıstığı tozu serperek servis edebilirsiniz.

İRMİK TATLISININ TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 dilim sütlü irmik tatlısı ortalama 262 kalori içermektedir. Ayrıca; 7 gram protein, 43 gram karbonhidrat ve 5 gram yağ içermektedir. Karbonhidrat içeriğinin 1.76 gramı diyet liflerinden gelmektedir. Sütlü irmik tatlısı, ayrıca potasyum, kalsiyum, demir ve A ve C vitaminlerini de içermektedir.