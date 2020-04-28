Enginar tarifi: Enginar yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar için malzemeler

Uzun yıllardır mutfağımızda bulunan bu yemek çok besleyicidir ve onlarca enginar tarifi mevcuttur. Enginar, doğal haliyle cardoon olarak bilinen yenilebilir bir bitkidir ve bilimsel sınıflandırmaları Cynara cardunculus'dur. Enginar yemeği Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahiptir ve neredeyse her restoranda enginar yemeği bulunmaktadır. Akdeniz bölgesine özgüdür, bu yüzden de Akdeniz ülkelerinin mutfağında böyle önemli bir rol oynarlar. Enginar Avrupa, Orta Doğu ülkeleri ve Amerika'da bulunabilir, ancak Asya ülkelerinde daha az görülür. Peki, enginar yemeği nasıl yapılır ve enginar tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Haberimizde, lezzetli enginar tarifi yer almaktadır…

ENGİNAR NEDİR?

Bir enginarın yenilebilir kısmı, tamamen çiçeklenmeden önce çiçek başındaki tomurcuktur. Çiçek tamamen çiçek açtıktan sonra sertleştiği için ve neredeyse yenmez hale geldiklerinden, zamanlama onları yetiştirmek için çok önemlidir.

ENGİNAR TARİFİ MALZEMELERİ

8 adet enginar

1 paket konserve karışık garnitür

1 limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı su

Tuz

Süslemek için

Dereotu

ENGİNER TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak enginarları iyice yıkayarak temizleyin ve kabuklarını soyun.

Enginarları genişçe bir tencere içerisine dizin.

Enginarın üzerine limon suyu sıkın ve zeytinyağını da bu enginarların üzerinde gezdirin.

Suyu da tencereye ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pişen enginarları sunum tepsisine alın.

Garnitürleri enginarın suyuyla karıştırın.

Garnitürleri enginarların üzerine bölüştürün.

Üzerine dereotu serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır? Lazanya hamuru ve yapımı

ENGİNARIN FAYDALARI NELERDİR?

Enginar çok yönlü bir besindir ve bazıları onları bir sebze olarak görse de, aslında bir çeşit devedikeni ailesi üyesidir. Türkiye'de çok yoğun tüketilmez ancak oldukça yaygındır. Tüketme amaçlarına baktığımızda, öncelikle bağışıklık sistemi gücünü arttırmanın, kolesterolü düşürmenin ve ateroskleroz, kalp krizi ve inme gibi hastalıklara karşı korunmanın sağladığı yararlarından dolayı tüketilirler. Enginar ayrıca uzun zamandır vücudu detoksifiye etmek ve karaciğerin sağlığını iyileştirmek ve hazımsızlık, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olmakla ünlüdür. Ayrıca kan basıncını düşürmenin, akşamdan kalmayı ortadan kaldırmanın ve idrara çıkmayı engellemenin yanı sıra anti-kanser potansiyeline de sahiptirler.

Patates salatası tarifi: Patates salatası nasıl yapılır?

1. ELYAF

Bir orta boy enginar 6 gram lif içerir - bu önerilen günlük miktarın dörtte biri - ve bir bardak kuru erikten daha fazla liftir! Yine de bir enginar sadece 60 kalori içerir.

2. PROTEİN

Enginar 4 gram protein içerir - bir sebze için önemli bir miktardır.

3. PREBİYOTİK

Enginar, inülin olarak bilinen benzersiz bir lif formu içerir. İnülin, gıda arzında en mevcut ve daha umut verici prebiyotiklerden biridir; aynı zamanda hayvan ve insan araştırmalarında kullanılan prebiyotiklerin tercih edilen şeklidir.

4. ANTİOKSİDAN

Yapılan bilimsel çalışmalara göre, enginar antioksidan sayısı açısından tüm sebzeler arasında birincidir.

Barbunya tarifi: Barbunya yemeği nasıl yapılır?