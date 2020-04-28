Lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır? Lazanya hamuru ve yapımı

Lazanya yapımı oldukça basit ancak biraz emek isteyen bir iştir. Çok popüler bir yemek olduğu için dünya genelinde yüzlerce farklı lazanya tarifi mevcuttur. Bu yemek için öncelikle hazırlamanız gereken lazanya hamuru ve sonrasında harcıdır. Peki, lazanya nasıl yapılır ve lazanya tarifi için kullanmanız gereken malzemeler nelerdir? Haberimizde, lezzetli ve kolay lazanya tarifi yer almaktadır.
Lazanya geniş ve yassı bir yemektir. Sebzeler, etler ve peynir gibi soslar ve malzemelerle modifiye edilmiş ve eritilmiş rendelenmiş peynir ile doldurulmuş yığılmış hamur katmanları ile hazırlanan bir yemektir. Genellikle pişmiş lazanya hamuru diğer malzemelerle atılır ve bir fırında pişirilir.
LAZANYA TARİFİ MALZEMELERİ
Beşamel sos için
Üzeri için
LAZANYA TARİFİ YAPILIŞI
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Lazanya'nın Faydaları
Karbonhidrat kaynağı
Lazanya nişasta ve şeker gibi karbonhidratlara sahiptir. Karbonhidratlar, günlük işlevleri yerine getirirken vücuda yakıt sağlayan hücrelere enerji kaynağıdır. Lazanyada karbonhidratlar eriştelerden gelir. 2 ons beyaz lazanya eriştesi porsiyon 40 gram karbonhidrat sağlar. Beslenme etiketini kontrol ederek karbonhidrat içeriğini belirleyin.Taze fasulye tarifi: Normal veya zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?
Yağ ve protein varlığı
Etli lazanya, büyük bir protein ve yağ kaynağıdır. Vücut proteini amino asitlere ayırır ve vücutta sağlıklı dokuyu korumak için amino asitleri kullanır. Lazanya üzerindeki protein içeriği, tarifte kullanılan et ve peynirlere bağlıdır. Her et ve mozzarella peynirinden bir ons, lazanyaya sırasıyla 7.3 gram ve 6.8 gram protein sunar. Mozzarella peyniri ve kıyma zengin doymuş yağ kaynağıdır.
Vitamin ve minerallerin kaynağı
Lazanyada bulunan peynir, et, makarna ve domates sosu, vücudun metabolizmasını destekleyen bir grup besin olan B vitaminleri içerir. Lazanyada bulunan sığır eti sağlıklı dolaşımı artırmak için demir sunar. Kırmızı biber ve kabak gibi besinlerin alımını artırmak için lazanyaya sebze ekleyin.Türk mutfağının en meşhur mezesi haydari tarifi: Haydari nasıl yapılır?