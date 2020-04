Lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır? Lazanya hamuru ve yapımı

Lazanya yapımı oldukça basit ancak biraz emek isteyen bir iştir. Çok popüler bir yemek olduğu için dünya genelinde yüzlerce farklı lazanya tarifi mevcuttur. Bu yemek için öncelikle hazırlamanız gereken lazanya hamuru ve sonrasında harcıdır. Peki, lazanya nasıl yapılır ve lazanya tarifi için kullanmanız gereken malzemeler nelerdir? Haberimizde, lezzetli ve kolay lazanya tarifi yer almaktadır.

Lazanya geniş ve yassı bir yemektir. Sebzeler, etler ve peynir gibi soslar ve malzemelerle modifiye edilmiş ve eritilmiş rendelenmiş peynir ile doldurulmuş yığılmış hamur katmanları ile hazırlanan bir yemektir. Genellikle pişmiş lazanya hamuru diğer malzemelerle atılır ve bir fırında pişirilir.

LAZANYA TARİFİ MALZEMELERİ

400 gr kıyma

1 paket lazanya

4 domates

3 sivri biber

1 kapya biber

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

Karabiber

Kekik

Tuz

Beşamel sos için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 paket krema

½ çay bardağı süt

Rendelenmiş muskat

Üzeri için

Rendelenmiş kaşar peyniri

LAZANYA TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir kaba sıvı yağ ve salçayı alın.

Ardından ince doğranmış sivri biber ve kapya biberi de ekleyin.

Rendelenmiş domatesleri ve kıymayı ekleyip malzemeleri iyice karıştırın.

Son olarak karabiber, kekik ve tuzu ekleyin. Karışımı pişene kadar iyice karıştırın.

Pişen iç harcı soğumaya bırakın.

Lazanya için beşamel sosu hazırlamak için öncelikle genişçe bir tencerede tereyağını eritin.

Sonrasında tencereye un ekleyin ve un kokusu çıkana kadar tencerede kavurun.

Soğuk süt ve kremayı ekleyip ocakta kısık ateşte bu karışımı çırpmaya devam edin. Son olarak lazanya tarifi için rendelenmiş muskatı ekleyin ve beşamel sosu dinlenmeye alın.

Fırın kabının tabanına kıymalı harç ve beşamel sos alın üzerine kaşar peyniri ve lazanya ekleyin.

Bir sonraki adımda sırasıyla kıymalı harç, beşamel sos, lazanya ve kaşar peynirini lazanyanız için üst üste dizin.

Fırın kabının en üstüne beşamel sos ve kaşar peyniri serpin.

180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Lazanyanız hazır. Afiyet olsun…

Lazanya'nın Faydaları

Karbonhidrat kaynağı

Lazanya nişasta ve şeker gibi karbonhidratlara sahiptir. Karbonhidratlar, günlük işlevleri yerine getirirken vücuda yakıt sağlayan hücrelere enerji kaynağıdır. Lazanyada karbonhidratlar eriştelerden gelir. 2 ons beyaz lazanya eriştesi porsiyon 40 gram karbonhidrat sağlar. Beslenme etiketini kontrol ederek karbonhidrat içeriğini belirleyin.

Yağ ve protein varlığı

Etli lazanya, büyük bir protein ve yağ kaynağıdır. Vücut proteini amino asitlere ayırır ve vücutta sağlıklı dokuyu korumak için amino asitleri kullanır. Lazanya üzerindeki protein içeriği, tarifte kullanılan et ve peynirlere bağlıdır. Her et ve mozzarella peynirinden bir ons, lazanyaya sırasıyla 7.3 gram ve 6.8 gram protein sunar. Mozzarella peyniri ve kıyma zengin doymuş yağ kaynağıdır.

Vitamin ve minerallerin kaynağı

Lazanyada bulunan peynir, et, makarna ve domates sosu, vücudun metabolizmasını destekleyen bir grup besin olan B vitaminleri içerir. Lazanyada bulunan sığır eti sağlıklı dolaşımı artırmak için demir sunar. Kırmızı biber ve kabak gibi besinlerin alımını artırmak için lazanyaya sebze ekleyin.

