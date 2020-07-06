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tarifi ve yapılışı püf noktaları: Nefis nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

, Türk mutfağında oldukça sevilen ve genellikle yaz aylarında tüketilen bir yemektedir. Pratik tarifi ve kolay yapımı ile bilinen mücver, kabak, un ve yumurtanın muazzam birleşimi ile yapılmaktadır. Bu noktada, bu yemeği ilk kez yapacak olan vatandaşlar ‘Kabak , malzemeleri nelerdir?’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, mücver yemeği nasıl yapılır? İşte, , yapılışı ve malzemeleri...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 13:56 Son Güncelleme: 6.7.2020 13:56 ABONE OL
Kabak mücver tarifi ve yapılışı püf noktaları: Nefis mücver tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Genellikle yaz aylarında sofralara lezzet katan kabak mücver, kolay tarifi ve pratik yapılışı ile oldukça tercih edilmektedir. Ana yemeklerin yanında aperatif olarak da servis edilen mücver, hafif olması ile de sevilmektedir. Peki, mücver nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MÜCVER NASIL YAPILIR?

Bu noktada, 'Kabak mücver nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı, bu hafif yemeği yapacak vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

MÜCVER TARİFİ VE MALZEMELERİ

Pratik ve kolay mücver tarifi ile malzemeleri şu şekildedir:

  • 3 adet kabak
  • 3 dal taze soğan
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet maydanoz
  • 3 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 dilim beyaz peynir
  • 2 yemek kaşığı zeytin yağ veya sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, kekik

MÜCVER YAPILIŞI

İşte, evde mücver yapımı…

  • Dereotu, maydanoz, taze soğan ince ince doğranır.
  • Kabaklar rendenin büyük kısmıyla rendelenir ve rendelenen kabakların suyu sıkılır.
  • Karıştırma kabına yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik eklenerek çırpılır.
  • Bir dilim peynir ezilerek karıştırma kabına ilave edilir.
  • Doğranmış yeşillikler rendelenmiş kabak ilave edilir karıştırılır.
  • En son un ve kabartma tozu ilave edilerek karışım sağlanır.
  • Yağlı kâğıt serilen fırın tepsisine kaşık ile dökülerek yuvarlak şekil verilir. Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20-25 dk pişirilir.
  • Arzu ederseniz şekil verdiğiniz mücver karışımını teflon tavada az yağda kızartarak da servis edebilirsiniz.
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