Nefis Kabak Mücver Tarifi Yapılışı: Evde lezzetli kabak mücveri nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Genellikle yaz aylarında sofralara lezzet katan kabak mücver, kolay tarifi ve pratik yapılışı ile oldukça tercih edilmektedir. Ana yemeklerin yanında aperatif olarak da servis edilen mücver, hafif olması ile de sevilmektedir. Peki, mücver nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MÜCVER NASIL YAPILIR?

Bu noktada, 'Kabak mücver nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı, bu hafif yemeği yapacak vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

MÜCVER TARİFİ VE MALZEMELERİ

Pratik ve kolay mücver tarifi ile malzemeleri şu şekildedir:

3 adet kabak

3 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 dilim beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytin yağ veya sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik

MÜCVER YAPILIŞI

İşte, evde mücver yapımı…

Dereotu, maydanoz, taze soğan ince ince doğranır.

Kabaklar rendenin büyük kısmıyla rendelenir ve rendelenen kabakların suyu sıkılır.

Karıştırma kabına yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik eklenerek çırpılır.

Bir dilim peynir ezilerek karıştırma kabına ilave edilir.

Doğranmış yeşillikler rendelenmiş kabak ilave edilir karıştırılır.

En son un ve kabartma tozu ilave edilerek karışım sağlanır.

Yağlı kâğıt serilen fırın tepsisine kaşık ile dökülerek yuvarlak şekil verilir. Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20-25 dk pişirilir.

Arzu ederseniz şekil verdiğiniz mücver karışımını teflon tavada az yağda kızartarak da servis edebilirsiniz.

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