Kolay ve Lezzetli Mücver Tarifi - Yapılışı: Evde klasik nefis kabak mücveri nasıl yapılır, tarifi nedir?

Mücver Türkiye'de oldukça çok tercih edilen bir yemek türüdür ve hem kahvaltıda hem de günün diğer öğünlerinde tüketilebilen bir yemektir. Mücver bir kızartma yemeği olsa de içeriğinden dolayı midenizi normal şartlarda rahatsız etmez. Peki, mücver nasıl yapılır? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kabak mücver tarifi ve yapılışı için gerekli malzemeler yer almaktadır. Aslında, patates ve kabak mücveri olmak üzere iki farklı tür Türkiye'de çokça tercih edilen mücverlerdir. Ancak haberimizde kabak mücveri tarifi yer alıyor.

MÜCVER TARİFİ

Mücver çok yönlü bir yemektir. Çünkü her şeyden önce içeriği sebzelerden oluşmaktadır. Birden fazla sebzenin tadını çıkarmak isterseniz, kızartılmış hamurunuza kıyılmış havuç, patates ve / veya soğan ekleyebilirsiniz. Sadece aşağıdaki temel tarifi kullanın ve meyilli malzemelerle karıştırmak için toplam 1 kilo rendelenmiş sebze olduğundan emin olun.

MÜCVER TARİFİ VE MALZEMELERİ

Pratik ve kolay mücver tarifi ile malzemeleri şu şekildedir:

3 adet kabak

3 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 dilim beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytin yağ veya sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik

MÜCVER YAPILIŞI

İşte, evde mücver yapımı…

Dereotu, maydanoz, taze soğan ince ince doğranır.

Mücver için hazırlayacağınız kabaklar rendenin büyük gözenekli kısmı ile rendelenir ve rendelenen kabakların suyu sıkılır.

Karıştırma kabına yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik eklenerek çırpılır.

Bir dilim peynir ezilerek karıştırma kabına ilave edilir.

Doğranmış yeşillikler rendelenmiş kabak ilave edilir karıştırılır.

En son un ve kabartma tozu ilave edilerek karışım sağlanır.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra mücver harcı kaşık ile dökülerek yuvarlak şekil verilir. Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20-25 dk pişirilir.

Eğer isterseniz şekil verdiğiniz mücver harcınızı teflon tavada az yağda kızartarak da servis edebilirsiniz.

DÜNYA GENELİNDE İLGİNÇ SOSLARLA TÜKETİLİYOR!

Bu mücver, seçtiğiniz herhangi bir şeye daldırılabilir. Dünya genelinde cacık için en çok tercih edilen soslar ya da sıvılar oldukça ilginçtir çünkü Türk mutfağında çok nadir rastladığımız durumlardır. Ayrıca mücveri bu şekilde yemek Türkiye olarak ağız tadımıza da uymayabilir. Bu soslar, cacık, çiftlik sosu, barbekü sosudur.

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ALTERNATİF MÜCVER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yaklaşık 2 orta büyüklükte kabak

Yarım su bardağı (60 gram) ince ufalanmış beyaz peynir

1 yemek kaşığı kıyılmış taze dereotu

1 çay kaşığı doğranmış taze nane

1-2 büyük yumurta

1/2 çay kaşığı koşer tuzu

1/4 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı (30 gram) çok amaçlı un (ayrıca gerektiği kadar ekleyebilirsiniz)

1/2 su bardağı bitkisel yağ

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Büyük bir kapta, rendelenmiş kabakları beyaz peynir, dereotu, nane, tuz ve karabiber ile karıştırın.

1 çırpılmış yumurtayı karıştırın. Rendelenmiş kabaklarınızın ne kadar sulu olduğuna bağlı olarak, yumurta karışımı tam olarak kaplayamayabilir. Gerekirse, 1 büyük yumurta daha çırpın ve karıştırın.

4 yemek kaşığı un ilave edin. Kasenin altında hala sıvı varsa ve meyilli akıyorsa, bir seferde daha fazla un 1 yemek kaşığı ekleyin. Telleri gevşek bir şekilde çevreleyen gözleme meyilli bir kıvam istersiniz.

1/4 fincan yağı yüksek duvarlı bir tavada veya Hollandalı fırında orta ateşte ısıtın.

Fırın tepsisine kağıt havlular koyun.

Yağın cızırtılı olup olmadığını test etmek için tavaya bir demet kabak bırakın. Hazır olduğunda, büyük çorba kaşığı ezilmiş kabakları dikkatlice yağa bırakın.

Fırının etrafında altın kahverengi kenarlar görünene kadar kızartın, sonra diğer tarafı pişirmek için dikkatlice çevirin.

Hazırlanan fırın tepsisine aktarın ve kalan hamuru tekrarlayın, gerekirse daha fazla bitkisel yağ ekleyin.

Hemen servis yapın.

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