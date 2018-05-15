Islak kek tarifi… Islak kek nasıl yapılır?

ISLAK KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Üst sosunu hazırlama için
Üzeri için:
ISLAK KEK YAPILIŞI
Islak kek tarifi için ilk olarak Yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Bu karışımdan bir su bardağı ayrılır. Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye dökülerek 170 derecede fırına sürülür. Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışıma yarım bardak süt ilave ederek 1 taşım kaynatılır. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 10 dk kadar sonra üzerine yavaş yavaş soğuk şerbet dökülür. Üzerine ceviz serpilir. Birkaç saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.En güzel pratik lezzetli Kazandibi tarifi: Gerçek kazandibi nasıl yapılır?