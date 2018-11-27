Baharlı Elma Keki tarifi

Baharlı Elma Keki malzemeler

5 yumurta

5 kahve fincanı un

1 su bardağı şeker

1/2 paket kabartma tozu

3 orta boy elma

1 çorba kaşığı kakao

1/2 su bardağı fındık (iri dövülmüş)

2 tatlı kaşığı tarçın

pudra şekeri (üzerine serpmek için)

7-8 kişilik

Baharlı Elma Keki yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu, kakaoyu ve tarçını ekleyip mikserin düşük ayar ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamurun üçte birini kalıba boşaltalım. Kalan hamura taval zarı iriliğinde doğranmış elmaları ve fındığı ekeleyip karıştırarak kalıptaki sade hamurun üzerine boşaltalım. 190 derece ısılı fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.