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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Baharlı Elma Keki tarifi...

Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:21
Baharlı Elma Keki tarifi

Baharlı Elma Keki malzemeler

5 yumurta

5 kahve fincanı un

1 su bardağı şeker

1/2 paket kabartma tozu

3 orta boy elma

1 çorba kaşığı kakao

1/2 su bardağı fındık (iri dövülmüş)

2 tatlı kaşığı tarçın

pudra şekeri (üzerine serpmek için)

7-8 kişilik

Baharlı Elma Keki yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu, kakaoyu ve tarçını ekleyip mikserin düşük ayar ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamurun üçte birini kalıba boşaltalım. Kalan hamura taval zarı iriliğinde doğranmış elmaları ve fındığı ekeleyip karıştırarak kalıptaki sade hamurun üzerine boşaltalım. 190 derece ısılı fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.

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Baharlı Elma Keki tarifi
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