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Kek tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. Kek nasıl yapılır? En güzel ve en kolayHİndistan Cevizli Kek tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güze ...

Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:22
Hİndistan Cevizli Kek tarifi

Hİndistan Cevizli Kek malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı hindistan cevizi

7-8 kişilik

Hİndistan Cevizli Kek yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürüne dek çırpalım. Süt ve sıvı yağı ekleyip yarım dk. daha çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu, hindistan cevizini ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşatıp 190 derece ısılı fırında pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup arzuya göre kek dilimleri üzerine hindistan cevizi serperek servis yapalım.

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