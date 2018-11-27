Hurmalı Kek tarifi

Malzemeler

6 Yumurta

1 paket margarin (yumuşamış)

2.5 su burdağı un

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

1/2 limon suyu

1 limon veya portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı hurma

1 su bardağı fındık veya ceviz (iri dövülmüş)

7-8 kişilik

Hazırlanışı

Hurmaların çekirdeklerini çıkarığ tavla zarı iriliğinde doğryaıp 1-2 kaşık un ile harmanlayalım. Yumuşamış margarini, şekerle birlikte krem haline gelene dek mikserle çırpalım. Yumurtaları çırpmaya ara vermeden teker teker ekleyelim. 1/2 limon suyuna kabartma tozunu ekleyip karıştırarak çırpma kabına alalım. Elenmiş unu, vanilyaları ve limon kabuğu rendesini ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağalayıp tabanına un serpelim. Hamurun üçte birini kalıba boşaltalım. Kalan hamura hurmaları ve fındıkları ekleyip karıştırarak sade hamurun üzerine boşaltalım. 190 derece ısılı fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup servis edelim.