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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Yemişli Kek tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güze Yemişli Kek tarifi...

Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:20
Yemişli Kek tarifi

Yemişli Kek malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı erimiş margarin

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

2 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı kakao

1 limon kabuğu rendesi

1 kahve fincanı fındık (iri dövülmüş)

1 kahve fincanı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 iri boy havuç

pudra şekeri (üzerine elemek için)

7-8 kişilik

Yemişli Kek yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürüne dek çıpralım. Sütü,eritip ılıttığımız margarini, limon kabuğu rendesini ekleyip yarım dk. daha çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu ekeleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamurun üçte birini kalıba boşaltıp kalan hamurun içine tavla zarı iriliğinde doğranmış havucu, fındığı, kuru üzümü, tarçını ve kakaoyu ekleyip karıştırarak sade hamurun üzerine boşaltalım. 190 derece ısılı fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.

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