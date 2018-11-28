Havuçlu Kek tarifi

Havuçlu Kek malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı fındık veya ceviz (iri dövülmüş)

2 su bardağı havuç rendesi

1/2 çorba kaşığı tarçın

Kreması

1 yumurta

50 gr. margarin

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

2 paket vanilya

7-8 kişilik

Havuçlu Kek yapılışı

Yumurtaları şeker ile birlikte beyazlaşıp köpürüne dek çırpalım. Sıvı yağı ekleyip yarım dk. çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu, tarçını, vanilyayı ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Havuç rendesini, iri dövülmüş fındığı ekleyip karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 deree ısılı fırında pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutarak üzerine ve yanlarına krema sürelim. Buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.