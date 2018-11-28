Vişne Soslu Yeşil Pasta tarifi

4 yumurta

4,5 kahve fincanı un

5 kahve fincanı şeker

1 paket kabartma tozu

3/4 çay bardağı ıspanak püresi

tek kişilik kağıt kek kalıpları (25-30 adet)

Kreması için;

1/2 su bardağı şeker

2 su bardağı vişne suyu (hazır veya vişne kompostosu suyu)

3 çorba kaşığı mısır nişastası (tepeleme)

7-8 kişilik

Vişne Soslu Yeşil Pasta yapılışı

Ispanakların yapraklarını yıkayıp robottan geçirerek elde ettiğimiz ıspanak püresini bekletelim. Bir kapta yumurtaları şeker ile beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Ispanak püresini ekleyip yarım dk. daha çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çarpma teliyle karıştıralım. Tek kişilik kağıt kek kalıplarının yarısına gelecek şekilde hamuru kalıplara boşaltalım.Fırın kabına kalıpları dizelim. 190 derece ısılı fırında pastaları pişirelim. Soğuması için bekletelim. Tencereye mısır nişastasını,şekeri,vişne suyunu alıp karıştıralım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Vişne sosunu ateşten alıp mikserle 1 dk çırpalım.Vişne sosu ılıyınca pastaların üzerine gezdirelim.Pastaları buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.