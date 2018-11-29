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- Tavuk göğsü nasıl yapılır?

Yemeklerden sonra tatlı ihtiyacı olanlar için müthiş bir tarif olan tavuk göğsü sütlü tatlılar arasındadır. Harika lezzetiyle muhteşem bir keyif veren tavuk göğsü nasıl yapılır? Baklava, kadayıf, pasta gibi tatlıların aksine oldukça hafif olan tavuk göğsü için en doğru tarifi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:07
Tavuk göğsü tarifi - Tavuk göğsü nasıl yapılır?

Tavuk göğsü tarifi tatlıseverlerin büyük bir ilgiyle araştırdığı tarifler arasında yer alıyor. Eğer mevsim yaz ise dondurmayla mevsim kış ise sıcak bir çayla tüketebileceğiniz tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte tavuk göğsü tarifi için gerekli malzemeler...

Tavuk göğsü tarifi - Gerekli malzemeler

  • Yarım paket margarin
  • 1 litre süt
  • 3 fincan un
  • 1 paket vanilya
  • 3 fincan şeker
  • İsteğe göre 1 adet damla sakızı

Tavuk göğsü hazırlanışı

Öncelikle margarininizi tencereye koyarak eritmeye başlayın. Daha sonra margarin eridikten sonra unu ekleyerek karıştırın yani kavurun.

Şekerinizi de ekledikten sonra tekrar karıştırmaya devam edin. Kavrulduktan sonra sütü yavaşça ekleyerek damla sakızını da içine atın bu durumda da karıştırmaya devam edin.

Bu arada tavuk göğsü tatlısının püf noktası hiç karıştırmayı bırakmamaktır. Karıştırmayı bıraktığınız andan itibaren kıvam bozulur.

Tatlınız kaynayarak koyulaşmaya başlayınca içine vanilyayı katın, sonra tencereyi ocaktan alın.

Ortalama yarım saat tatlınızı soğumaya bırakın, daha sonra tatlınızı mikserle çırpın ve kabınıza dökün. Tavuk göğsü sunumu yapılırken üzerinde tarçın, hindistan cevizi veya antep fıstığı ezmesi de tercih edilir.

Şimdiden afiyet olsun.

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