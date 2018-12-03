Elmalı Tart tarifi

Elmalı Tart malzemeler

2 yumurta

1 paket margarin (yumuşamış)

4,5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

Tartın içine

1/2 su bardağı şeker

5 orta boy elma

1 su bardağı fındık (iri dövülmüş)

2 tatlı kaşığı tarçın

10-12 kişilik

Elmalı Tart yapılışı

Elmaların kabuklarını soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyerek şekeri ekleyelim. Elma rendesi bıraktığı suyu çekene dek pişirelim. Tarçını ve iri dövülmüş fındıkları ekleyip karıştırarak soğutalım. Unun ortasına açıp yumuşamış margarini, şekeri, yumurtaları, kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. Hamuru ikiye ayıralım. 25-30 cm. çapındaki kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serperek hamurun bir parçasını kalıba yerleştirelim. Hamurun kenarlarını 1/2 cm. kadar yükseltelim. Hamurun üzerine elmalı harcı yayalım. Diğer hamuru top haline getirip buzlukta hafifçe donana dek bekleterek buzluktan alıp rendenin iri tarfı yardımıyla meyveli harcın üzerine rendeleyelim. Tartı 180 derece ısılı fırında üzeri açık pembe renk alana dek pişirelim. Tartı fırından alıp kalıbı içinde soğutarak servis yapalım.