Kafesli Tart tarifi

Kafesli Tart malzemeler

2 yumurta sarısı

150 gr. margarin (yumuşamış)

2,5 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker

1/2 paket kabartma tozu

Tartın içine

5 orta boy elma

1/2 su bardağı şeker

1/2 su bardağı fındık (iri dövülmüş)

1 tatlı kaşığı tarçın

pudra şekeri (üzerine elemek için)

Kafesli Tart yapılışı

Elmaları soyup rendeleyelim. Şeker ekleyerek elmalar suyunu bırakıp çekene dek pişirelim, içine iri dövülmüş fındık ve tarçını ekleyip soğutalım. Unun ortasını açıp yumuşamış margarini, şekeri, yumurta sarılarını, kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğurup ikiye ayıralım. 25-30 cm. çapındaki kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serperek hamurun bir parçasını kalıba yerleştirelim. Hamurun kenarlarını 1/2 cm. kadar yükseltelim. Hamuru çatalla 7-8 yerinden delelim. Elmalı malzemeyi hamurun üzerine yayalım. Diğer hamuru 0.3 mm. kalınlığında açalım. Hamurdan 1/2 cm. inceliğinde şeritler keselim. Şeritleri elmalı malzeme üzerine kafes oluşturacak şekilde yerleştirelim. Tartı 180 derece ısılı fırında üzeri açık pembe renk alana dek pişirelim. Tartı fırından alıp kafeslerin üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.