Kremalı Tart tarifi

Kremalı Tart malzemeler

2 yumurta sarısı

150 gr. margarin (yumuşamış)

2,5 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker

1/2 paket kabartma tozu

Tartın üzerine

1 yumruta

1 su bardağı şeker

1 paket labne peyniri (200 gr.)

1/2 paket krema (100 gr.)

1/2 limon suyu

süslemek için arzu edilen meyveler

7-8 kişilik

Kremalı Tart yapılışı

Unun ortasına açıp yumuşamış margarini, şekeri, yumurta sarılarını, kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. 25-30 cm. çapındaki kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıp büyüklüğünde açıp kalıba yerleştirelim. Hamurun kenarlarını 1/2 cm. kadar yükseltelim. Hamuru çatalla 7-8 yerinden delelim. Tartı 180 derece ısılı fırında üzeri açık pembe renk alana dek pişirelim. Bu arada labne peynirini, kremayı, yumurtayı, şekeri, limon suyunu bir kaba alıp mikserle 1 dk. çırpalım. Tartı fırından alıp soğutalım. Üzerine kremayı yayalım. Tartı ikinci kez 180 derece ısılı fırının üst rafında 10-15 dk. pişirip fırından alalım. Üzerini dilediğimiz meyve dilimleriyle süsleyerek servis yapalım.