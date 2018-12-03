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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Kremalı Tart tarifi...

Giriş Tarihi: 3.12.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 15:34
Kremalı Tart tarifi

Kremalı Tart malzemeler

2 yumurta sarısı

150 gr. margarin (yumuşamış)

2,5 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker

1/2 paket kabartma tozu

Tartın üzerine

1 yumruta

1 su bardağı şeker

1 paket labne peyniri (200 gr.)

1/2 paket krema (100 gr.)

1/2 limon suyu

süslemek için arzu edilen meyveler

7-8 kişilik

Kremalı Tart yapılışı

Unun ortasına açıp yumuşamış margarini, şekeri, yumurta sarılarını, kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. 25-30 cm. çapındaki kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıp büyüklüğünde açıp kalıba yerleştirelim. Hamurun kenarlarını 1/2 cm. kadar yükseltelim. Hamuru çatalla 7-8 yerinden delelim. Tartı 180 derece ısılı fırında üzeri açık pembe renk alana dek pişirelim. Bu arada labne peynirini, kremayı, yumurtayı, şekeri, limon suyunu bir kaba alıp mikserle 1 dk. çırpalım. Tartı fırından alıp soğutalım. Üzerine kremayı yayalım. Tartı ikinci kez 180 derece ısılı fırının üst rafında 10-15 dk. pişirip fırından alalım. Üzerini dilediğimiz meyve dilimleriyle süsleyerek servis yapalım.

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