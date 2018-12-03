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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Meyveli Tart tarifi...

Giriş Tarihi: 3.12.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 15:37
Meyveli Tart tarifi

Meyveli Tart malzemeler

2 yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 çay bardağı şeker

1/2 paket kabartma tozu

Tartın üzerine

1 yumurta sarısı

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

şeftali, muz, çilek, kivi gibi meyvelerden biri veya hepsi birden kullanılır.

4-5 kişilik

Meyveli Tart yapılışı

Unun ortsına açıp sıvı yağı, yumurtaları, şekeri, kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. 25-30 cm. çapındaki kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıp büyüklüğünde açıp kalıba yerleştirelim. Hamurun kenarlarını 1/2 cm. kadar yükseltelim. Hamuru çatalla 7-8 yerinden delelim. Tartı 180 derece ısılı fırında üzeri açık pembe renk alana dek pişirdikten sonra fırından alıp soğutalım. Tencereye şekeri, unu, sütü ve yumurta sarısını ekleyip ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp mikserle yarım dk. çırpalım. Kremayı soğutarak üzerine yayalım. Kremanın üzerine dilimlenmiş meyveleri sırt sırta ve aralıksız olarak dizelim. Tartı buzdolabında birkaç saat bekleterek servis yapalım.

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Meyveli Tart tarifi
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