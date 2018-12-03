Peynirli Kafes Tart tarifi

Peynirli Kafes Tart malzemeler

1/2 paket margarin (yumuşamış)

1/2 su bardağı sıvı yağ

6 çorba kaşığı yoğurt (tepeleme)

22 çorba kaşığı un (tepeleme)

1 paket kabartma tozu

Tuz

Tartın içine

1 yumurta

200 gr. beyaz peynir veya lor peyniri

1 küçük domates

4-5 sivri biber

1/2 demet maydanoz 1 yumurta sarısı

4-5 kişilik

Peynirli Kafes Tart yapılışı

Unun ortasına açıp yumuşamış margarini, sıvı yağı, yoğurdu, kabartma tozunu, tuzu ekleyip özlü bir hamur olana dek yoğurup hamuru ikiye ayıralım. 25-30 cm. çapındaki kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serperek hamurun bir parçasını kalıba yerleştirelim. Hamurun kenarlarını 1/2 cm. kadar yükseltelim. Hamuru çatalla 7-8 yerinden delelim. Peyniri çatalla ezelim, içine tavla zarı iriliğinde doğranmış domatesi, kıyılmış maydanozu, yumurtayı, küçük doğranmış sivri biberleri ekleyerek karıştıralım. Bu karışımı hamurun üzerine yayalım. Diğer hamuru merdane ile 0.3 mm. kalınlığında açalım. Hamurdan 1/2 cm. inceliğinde şeritler keselim. Şeritler peynirli malzemenin üzerinde kafes oluşturacak şekilde yerleştirerek üzerine yumurta sarısı sürelim. Tartı 180 derece ısılı fırında üzeri açık pembe renk alana dek pişirelim. Tartı fırından alıp kalıbı içinde soğutarak servis yapalım.