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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzeParfeli Beton Pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 16:55
Parfeli Beton Pasta tarifi

Parfeli Beton Pasta malzemeler

2 yumurta

1,5 su bardağı süt

2 paket krem şanti

1 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı kakao

1/2 çorba kaşığı neskafe

1 orta boy elma

10-15 kuru kayısı

3 paket kakaolu bisküvi

50 gr. ceviz veya fındık (iri dövülmüş)

(arzuya göre) 2 çorba kaşığı portakal kabuğu reçeli

7-8 kişilik

Parfeli Beton Pasta yapılışı

Bisküvileri küçük kıralım. Elmaları soyup tavla zarı iriliğinde doğrayalım. Kayısıları ve portakal kabuğu reçelini de küçük doğrayalım. Krem şantiyi süt ile çırparak koyulaştıralım. Ayrı bir kapta yumurtaları, şekeri yarım dk. çırpalım ve içine krem şantiyi, neskafeyi, kakaoyu ekleyip tekrar çırpalım. İçine kırılmış bisküvileri, doğranmış meyveleri, portakal kabuğu reçelini, iri dövülmüş cevizi ekleyip karıştıralım. Şeffaf folyoyu serip bisküvili malzemeyi uzunlamasına yerleştirelim. Bisküvi pastasına folyo ile birlikte düzgün yuvarlak bir şekil vererek buzlukta birkaç saat bekletelim. Ruloyu buzluktan alıp dilimleyerek servis yapalım.

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Parfeli Beton Pasta tarifi
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