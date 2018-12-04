Vişneli Parfe tarifi

Vişneli Parfe malzemeler

4 yumurta akı

1/2 su bardağı süt

1 paket krem şanti

1/2 su bardağı şeker

150 gr. vişne (taze veya dondurulmuş)

Vişneli Parfe yapılışı

Yumurta aklarını mikserin düşük ayarı ile kar haline gelene dek çırpalım. bir fiske tuzu ve şekeri azar azar ekleyerek 1 dk. daha çırpalım. Ayrı bir kapta krem şantiyi süt ile çırparak koyulaştıralım. İçine yumurta aklarını, çekirdeksiz vişneleri ekleyip karıştıralım. Bir kalıbın içini şeffaf folyo ile kaplayalım. İçine parfeyi doldurup buzlukta birkaç saat donana dek bekletip buzluktan alalım. Üzerindeki folyoyu çıkarıp dilimleyerek servis yapalım.