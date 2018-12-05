Ay Çöreği tarifi

Ay Çöreği malzemeler

1 yumurta (akı sarısı ayrılır)

1/2 paket margarin veya tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

3/4 su bardağı süt

4 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 çorba kaşığı şeker (mayalandırma için)

1 kirbit kutusu kadar yaş amya

İçine

1 yumurta akı

4-5 çorba kaşığı süt

1/2 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz (iri dövülmüş)

2 kahve fincanı bisküvi unu veya ekmek kırıntısı

1/2 su bardağı kuru üzüm

2 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tarçın

Ay Çöreği yapılışı

Ilık süte mayayı, şekeri ekleyip mayanın kabartmasını sağlayalım. Unun ortasını açıp mayalı sütü, eritip ılıttığımız margarini, sıvı yağı, yumurta akını, şekeri ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. Hamur kabının ağzını örtüp hamuru ılık bir ortamda iki misli kabarana dek mayalandıralım. Bu arada çöreğin içini hazırlayalım. İri dövülmüş cevizi, şekeri, yumurta akını, bisküvileri ezerek elde ettiğimiz bisküvi ununu, kuru üzümü, kakaoyu, tarçını, sütü bir kapta birleştirerek karıştıralım. Mayalanan hamuru merdaneyle 0.3 mm. kalınlığında açalım. Hamurun üzerine bir tatlı kasesini yatırıp bıçak yardımıyla yuvarlak parçalar kesip çıkaralım. Hamurun karşılıklı iki ucunu çekiştirerek oval bir şekil kazandıralım. Oval hamurun ortasına hazırladığımız içten bir kaşık koyalım. Hamur kenarlarını yukarı doğru toplayarak birbiri üzerine kapatalım. Ek yerlerinin alta gelmesi için hamuru ters yüz edelim. Hamurun iki ucunu iç tarafa doğru çevirerek ay şekli verelim. Hamurların üzerine yumurta sarısı sürelim ve margarinle yağlanmış fırın kabına dizelim. Hamurların ikinci kez mayalanması için oda sıcaklığında 1/2 saat daha bekletelim. Çörekleri önceden ısıtılmış 190 derece ısılı fırında üzerleri açık pembe renk alana dek pişirelim.