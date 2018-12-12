Mısır usulü bulgurlu tatlı tarifi

MALZEMELER

1 bardak köftelik bulgur

2 bardak su

1 bardak süt

1 bardak tozşeker

2yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

Servisi için:

Arzuya göre incir veya kayısı peltesi

Mısır Usulü

Bulgurlu Tatlı

HAZIRLANIŞI

Tereyağı dışındaki tüm malzemeyi bir kâserole koyup orta ateşte, koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişmeye yakın, tereyağını ilave edip 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcakken bir cam tepsiye döşeyin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra, donup kesilebilir kıvama gelmesi için buzdolabında yaklaşık 40 dakika bekletin. Arzuya göre incir veya kayısı peltesiyle servis edin.