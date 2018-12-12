Mısır usulü bulgurlu tatlı tarifi

MALZEMELER
1 bardak köftelik bulgur
2 bardak su
1 bardak süt
1 bardak tozşeker
2yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
1 çay kaşığı tarçın
Servisi için:
Arzuya göre incir veya kayısı peltesi
Mısır Usulü
Bulgurlu Tatlı
HAZIRLANIŞI
Tereyağı dışındaki tüm malzemeyi bir kâserole koyup orta ateşte, koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişmeye yakın, tereyağını ilave edip 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcakken bir cam tepsiye döşeyin.
Oda sıcaklığına geldikten sonra, donup kesilebilir kıvama gelmesi için buzdolabında yaklaşık 40 dakika bekletin. Arzuya göre incir veya kayısı peltesiyle servis edin.