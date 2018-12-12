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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif:Mısır usulü bulgurlu hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Mısır usulü bulgurlu nasıl yapılır? Mısır usulü bulgurlu yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Mısır usulü bulgurlu

Giriş Tarihi: 12.12.2018 16:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:10
Mısır usulü bulgurlu tatlı tarifi

MALZEMELER

1 bardak köftelik bulgur

2 bardak su

1 bardak süt

1 bardak tozşeker

2yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

Servisi için:

Arzuya göre incir veya kayısı peltesi
Mısır Usulü
Bulgurlu Tatlı

HAZIRLANIŞI

Tereyağı dışındaki tüm malzemeyi bir kâserole koyup orta ateşte, koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişmeye yakın, tereyağını ilave edip 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcakken bir cam tepsiye döşeyin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra, donup kesilebilir kıvama gelmesi için buzdolabında yaklaşık 40 dakika bekletin. Arzuya göre incir veya kayısı peltesiyle servis edin.

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Mısır usulü bulgurlu tatlı tarifi
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