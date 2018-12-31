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Nasıl Yapılır?

Geleneksel tatlarımızdan olan ve pratik yapımıyla vazgeçilmez olan muhallebinin evde nasıl yapılacağınızı öğrenmek ister misiniz ? Muhallebinin yapımı yaklaşık 10 dakika sürüyor. Yaz günlerinde meyve veya bisküvi gibi farklı sunumlarıyla güzel bir tat. İşte lezzetli tarifimiz.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:31
Muhallebi Nasıl Yapılır?

MUHALLEBİ KALORİ ORANI

Muhallebinin 100 gramında 122 kcal bulunmakta. Eklediğimiz servis malzemelerimizi kalori oranını değiştirebilir. Şeker hastalığı bulunanlar şeker yerine tatlandırıcı kullanarak muhallebiyi tüketebilirler.

Malzemelerimiz:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1/2 çay bardağı un

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı süt

İsteğe bağlı olarak tarçın

Servisimiz için;

1 adet muz veya;

1 adet çilek

1 yemek kaşığı antep fıstığı veya;

1 yemek kaşığı fındık tozu

Yapılış:

Orta boylarda bir tencere seçiyoruz ve sütümüzü tenceremize alıyoruz. Eleğimiz ile nişastamızı ve unumuzu tencereye eliyoruz. Tel çırpıcı ile eklediğimiz malzemeleri topaklama olmamasına dikkat ederek karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ederken şekerimizi ekliyoruz ve topaklamaya dikkat ederek karıştırmaya dikkat ediyoruz. Muhallebimizin kıvam almaya başladığını fark ediyoruz. Muhallebimizin dibi tutmaması için başından ayrılmamamız gerekiyor. Kıvam yoğunlaşınca ocağımızın altını kapatıyoruz. Vanilya ve tereyağımızı hazırlayıp muhallebimize ekliyoruz. Vanilya ve tereyağımız ekledikten sonra muhallebimizi blenderdan geçirip tekrar kıvamını kazanmasını sağlıyoruz. Sonra muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına muhallebimizi kaldırıp 1 saat bekletiyoruz. Sonrasında servis seçeneklerimizi ekleyip sunuma hazır ediyoruz.

Afiyet olsun…

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Muhallebi Nasıl Yapılır?
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