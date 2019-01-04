Çikolatalı kerebiç tarifi

ÇİKOLATALI KEREBİÇ HAMURU İÇİN:

-250 gram oda sıcaklığında margarin

-500 gram irmik

-1 Türk kahvesi fincanı boyutunda pudra şekeri

-2 çay kaşığı karbonat

-1 çorba kaşığı vanilya

-1 su bardağı un

-1 çay bardağı damla çikolata

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

-1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

-3 çorba kaşığı toz şeker

-1 tatlı kaşığı tarçın

KREMA İÇİN:

-3/4 su bardağı toz şeker

-Yarım çay bardağı su

-1 adet limon

-5 adet yumurta akı

ÇİKOLATALI KEREBİÇ YAPILIŞI:

Margarin, irmik, pudra şekeri, karbonat, vanilya ve unu yoğurma kabına alın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve üzerini nemli bir bezle örtüp oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. Damla çikolatayı ekleyin ve tekrar yoğurun, iç malzeme için bir kâsede ceviz, toz şeker ve tarçını karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve içli köfte yapar gibi başparmağınızla ortalarını oyun, içine cevizli harçtan koyun ve kapatın. Tüm bezeleri aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından alın ve soğutun. Krema için toz şeker, su ve limon suyunu bir tencerede kaynatıp ocaktan alın. Yumurta aklarını bir kapta mikserle kar haline gelene kadar çırpın. Şurubu yavaşça çırptığınız yumurta akına ilave edin. Bu esnada mikserin hızını azaltın ve köpük kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Kerebiç ile servis yapın.

AŞÇI'NIN NOTU :

Kerebiç tatlısı, orijinalinde çöven köpüğü ile servis edilir. Ancak çöven otu her yerde