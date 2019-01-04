Çikolatalı revani tarifi

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta, 4 su bardağı un

2 paket [80'er gramlık] bitter çikolata

6 su bardağı toz şeker

6 su bardağı toz şeker, 1 dilim Limon

SERVİS İÇİN:

-Kaymak

ÇİKOLATALI REVANİ YAPILIŞI:

Şerbeti için toz şeker, su ve limon dilimini bir tencereye alıp, kaynatın. Kaynayınca Limon dilimini çıkarıp, ılımaya bırakın. Hamuru için çikolatayı benmari usulü eritin. Toz şeker ve yumurtayı derin bir kapta mikserle çırpın. Ayrı bir kapta un, benmari usulü eritilmiş çikolata ve irmiği karıştırın. Daha sonra iki karışımı birleştirin ve çırpıcı ile birbirine yedirin. Hamuru 30x30 cm ebadında yağlanmış bir tepsiye boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alınca sıcakken üzerine ılık şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince dilimleyip kaymakla servis yapın.