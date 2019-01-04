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Çorum yöresine ait lezzetli bir tatlı: . Hem çok farklı, hem de yapımı oldukça pratik olan bu tarifi tatlı sevmeyenler bile çok beğenecek! Peki karaçuval helvası nasıl yapılır? Karaçuval helvası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 17:21
Karaçuval helva tarifi

KARAÇUVAL HELVASI İÇİN MALZEMELER

-250 gram margarin

-Bir buçuk su bardağı un

-Bir buçuk su bardağı üzüm pekmezi

-3 su bardağı su

-2 çorba kaşığı leblebi unu

KARAÇUVAL HELVASI YAPILIŞI:

Margarini bir tencerede eritin ve un ilave edip, rengi dönene kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kavurun. Pekmez ile suyu ayrı bir kapta karıştırın. Kavrulan unun içine azar azar ilave ederken bir yandan da sürekli hızlıca karıştırın. Helva kıvam alınca ocaktan kaldırın ve tencerenin ağzı kapalı olarak yarım saat dinlendirin. Dilediğiniz biçimde şekil verin ve leblebi unu ile birlikte servis yapın.

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Karaçuval helva tarifi
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