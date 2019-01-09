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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Bulambaç tatlısı tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel ...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:31
Bulambaç tatlısı tarifi

BULAMBAÇ TATLISI MALZEMELER

HAMUR İÇİN :

-2,5 su bardağı nişasta

-3,5 su bardağı pekmez (Üzüm]

-5 su bardağı su

-1A su bardağı susam

-Servis için parça ceviz

BULAMBAÇ TATLISI HAZIRLANIŞI:

Pekmez ile nişasta karıştırılıp kısık ateşte ağır ağır karıştırarak şerbet yapılır. Soğuduktan sonra tabaklara konup üzerine susam serpilir. Sıcak ya da soğuk olarak servis yapılabilir.

NOT: Ürün içeriğim zenginleştirmek için isteğe göre karışıma fıstık, ceviz, fındık vb. yemişler ilave edilebilir. Mini kare şeklinde kesilerek kahve yanında da ikram edilebilir.

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Bulambaç tatlısı tarifi
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