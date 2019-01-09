Bulambaç tatlısı tarifi

BULAMBAÇ TATLISI MALZEMELER

HAMUR İÇİN :

-2,5 su bardağı nişasta

-3,5 su bardağı pekmez (Üzüm]

-5 su bardağı su

-1A su bardağı susam

-Servis için parça ceviz

BULAMBAÇ TATLISI HAZIRLANIŞI:

Pekmez ile nişasta karıştırılıp kısık ateşte ağır ağır karıştırarak şerbet yapılır. Soğuduktan sonra tabaklara konup üzerine susam serpilir. Sıcak ya da soğuk olarak servis yapılabilir.

NOT: Ürün içeriğim zenginleştirmek için isteğe göre karışıma fıstık, ceviz, fındık vb. yemişler ilave edilebilir. Mini kare şeklinde kesilerek kahve yanında da ikram edilebilir.